Сенаторы США в своём проекте предложили ввести санкции против президента России

Американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный проект, подготовленный группой сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом.

«Обязательные санкции против чиновников: необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооружённых сил и командующих различными видами вооружённых сил», — сказано в тексте законопроекта.

Ранее сообщалось, что сенаторы-демократы обнародуют новый пакет санкций против России на случай эскалации ситуации с Украиной.

В декабре президент России на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.