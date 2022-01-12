WP: сенаторы-демократы представят проект по новым санкциям против России

Сенаторы-демократы обнародуют новый пакет санкций против России на случай эскалации ситуации с Украиной.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на законопроект, имеющийся в распоряжении издания.

Отмечается, что проект был поддержан Белым домом.

Как уточняет издание, документ предполагает введение санкций в отношении высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников, включая президента России Владимира Путина, а также ограничительные меры, которые коснутся ключевых банковских учреждений.