WP: сенаторы-демократы представят проект по новым санкциям против России
- Legion-Media
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на законопроект, имеющийся в распоряжении издания.
Отмечается, что проект был поддержан Белым домом.
Как уточняет издание, документ предполагает введение санкций в отношении высокопоставленных российских военных и правительственных чиновников, включая президента России Владимира Путина, а также ограничительные меры, которые коснутся ключевых банковских учреждений.