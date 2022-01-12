Сенаторы США предложили ввести санкции против ряда российских банков

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Американские сенаторы предложили ввести ограничения в отношении ряда финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Сенаторы США предложили ввести санкции против ряда российских банков
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на обнародованный проект, который подготовила группа сенаторов-демократов во главе с Робертом Менендесом.

«Обязательные санкции на финансовые институты требуют введения санкций на три или более финансовых института из следующего списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк», — сказано в законопроекте.

Ранее сообщалось, что сенаторы-демократы обнародуют новый пакет санкций против России на случай эскалации ситуации с Украиной.

Позднее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

В декабре президент России на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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