Аналитик Оленченко прокомментировал предложение сенаторов США ввести санкции против России

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT высказался о подготовленном группой сенаторов-демократов США проекте, в котором предлагается ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Аналитик Оленченко прокомментировал предложение сенаторов США ввести санкции против России
  • Legion-Media

«Тем американским конгрессменам, которые поставили свои подписи под проектом такой резолюции, конечно, это не делает чести», — сообщил Оленченко.

По его мнению, таким образом американские политики пытаются повысить себе авторитет.

Как считает эксперт, опубликованный проект свидетельствует о серьёзной борьбе в кругах американской элиты. Существует определённая связь между решением подготовить такую резолюцию и принятым американской администрацией предложением России начать переговоры, отметил он.

«Американцы, которые делают заявления в адрес руководителей стран, видимо, не обладают ни политическим знанием, ни умением вести диалоги, ни умением найти своё место. Поэтому впадают в такие крайности», — пояснил собеседник RT.

Ранее сообщалось о том, что группа американских сенаторов выдвинула предложение ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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