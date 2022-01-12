Аналитик Оленченко прокомментировал предложение сенаторов США ввести санкции против России
- Legion-Media
«Тем американским конгрессменам, которые поставили свои подписи под проектом такой резолюции, конечно, это не делает чести», — сообщил Оленченко.
По его мнению, таким образом американские политики пытаются повысить себе авторитет.
Как считает эксперт, опубликованный проект свидетельствует о серьёзной борьбе в кругах американской элиты. Существует определённая связь между решением подготовить такую резолюцию и принятым американской администрацией предложением России начать переговоры, отметил он.
«Американцы, которые делают заявления в адрес руководителей стран, видимо, не обладают ни политическим знанием, ни умением вести диалоги, ни умением найти своё место. Поэтому впадают в такие крайности», — пояснил собеседник RT.
Ранее сообщалось о том, что группа американских сенаторов выдвинула предложение ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.