Песков: на переговорах с США были положительные нюансы, но не они были главной целью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров России и США были положительные элементы и нюансы, но они не были главной целью консультаций.

«Наверное, и на первых консультациях, и на вторых вчерашних, безусловно, были какие-то положительные нюансы и были положительные элементы, которые можно, наверное, зачитывать в плюс. Но не эти нюансы и не эти элементы были главной целью консультаций», — сказал Песков.

Он отметил, что «эти элементы и нюансы не могли стать поводом для такого экстренного созыва этих консультаций и переговоров».

Ранее Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности на переговорах 10 января с США в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия ожидает от США и их союзников письменного ответа на предложения по вопросам европейской безопасности.