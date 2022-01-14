Глава МИД Лавров: Россия ждёт реакции Запада по каждому пункту предложений о безопасности

России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Мы ожидаем письменной реакции. Наши партнёры, у нас есть основания полагать, уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что для России важно получить позицию США и НАТО «на бумаге».

«Постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию: это подходит, это не подходит, не подходит почему. Если это нужно дополнить чем-то, сформулируйте поправки. Если есть что добавить, дайте нам поправки на бумаге», — отметил министр.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.