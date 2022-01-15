В посольстве России назвали вбросом заявления США о сроках «вторжения» на Украину

Российское посольство в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявление Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

«Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для «вторжения» на Украину», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, «представители администрации США без доказательств уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций».

«Причём повторяется один и тот же сценарий: идёт «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — добавили в дипведомстве.

В посольстве подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину может начаться в середине января-февраля.

Представитель Белого дома отметила, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.