Глава СНБО Данилов вновь заявил, что не видит признаков подготовки России к «вторжению»

Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов вновь подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину. По его словам, подобные приготовления «были бы заметны для всего мира».

Об этом он сообщил в интервью Associated Press.

Как отметил Данилов, на Украине «могут призвать до 2,5 млн человек в случае вторжения России».

По его словам, при этом приготовления к «полномасштабному вторжению» были бы сразу же зафиксированы.

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трёх до семи дней. Мы его не видим, чётко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», — сказал Данилов.

Он также выразил сожаление по поводу решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады отозвать часть дипломатов из Киева, отметив, что этот шаг «был неприятным» для украинских властей.

«Мы не думаем, что сейчас существует угроза», — добавил глава СНБО.

31 января российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал измышления о том, что Россия «собрала 100 тыс. военных» на границе Украины. Дипломат напомнил, что Москва эту цифру не называла и не подтверждала.

Он также заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.

По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок».

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Вместе с тем Белый дом не согласен с оценками Киева. Как отмечала Джен Псаки, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».