Глава СНБО Данилов вновь заявил, что не видит признаков подготовки России к «вторжению»
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Об этом он сообщил в интервью Associated Press.
Как отметил Данилов, на Украине «могут призвать до 2,5 млн человек в случае вторжения России».
По его словам, при этом приготовления к «полномасштабному вторжению» были бы сразу же зафиксированы.
«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трёх до семи дней. Мы его не видим, чётко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся», — сказал Данилов.
Он также выразил сожаление по поводу решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады отозвать часть дипломатов из Киева, отметив, что этот шаг «был неприятным» для украинских властей.
«Мы не думаем, что сейчас существует угроза», — добавил глава СНБО.
31 января российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал измышления о том, что Россия «собрала 100 тыс. военных» на границе Украины. Дипломат напомнил, что Москва эту цифру не называла и не подтверждала.
Он также заявил, что Запад сам нагнетает напряжённость риторикой и провоцирует эскалацию.
По оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок».
Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.
Вместе с тем Белый дом не согласен с оценками Киева. Как отмечала Джен Псаки, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».