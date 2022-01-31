Постпред Небензя на заседании СБ ООН по Украине напомнил о «Колине Пауэлле и пробирке»

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Российский постпред при ООН Василий Небензя прокомментировал измышления о том, что Россия «собрала 100 тыс. военных» на границе Украины. Дипломат напомнил, что Москва эту цифру не называла и не подтверждала.
Постпред Небензя на заседании СБ ООН по Украине напомнил о «Колине Пауэлле и пробирке»
  • © AP Photo/Bebeto Matthews

«Откуда взялась цифра в 100 тыс. военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так? Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали. Мы помним эти приёмы ещё с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательств наличия оружия массового уничтожения в Ираке», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что оружие «так и не нашли».

«Но что стало со страной — всем хорошо известно. Похоже, что и Украину наши американские коллеги готовы принести в жертву своим геополитическим интересам», — заключил он.

В Нью-Йорке по запросу США проходит заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

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