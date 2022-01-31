В Нью-Йорке началось инициированное США заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины

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В Нью-Йорке по запросу США началось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.
В Нью-Йорке началось инициированное США заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины
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Как ранее отмечала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание к якобы угрожающему поведению России в отношении Украины.

В США ожидают, что Россия на заседании СБ разъяснит свои действия «применительно к Украине».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.

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