В Нью-Йорке началось инициированное США заседание СБ ООН по ситуации вокруг Украины

В Нью-Йорке по запросу США началось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

Как ранее отмечала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, на встрече планируется привлечь внимание к якобы угрожающему поведению России в отношении Украины.

В США ожидают, что Россия на заседании СБ разъяснит свои действия «применительно к Украине».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал инициированную США встречу пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза.