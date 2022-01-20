Глава СНБО Данилов считает невозможным «военное вторжение» России на Украину

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Вторжение России на Украину невозможно, так как «обойдётся ей очень дорого», заявил в интервью The Wall Street Journal глава СНБО Алексей Данилов. По его мнению, у Москвы «есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации».
Глава СНБО Данилов считает невозможным «военное вторжение» России на Украину
  • Legion-Media

Как пишет газета, несмотря на постоянные предупреждения США о том, что «российское вторжение кажется неизбежным», высокопоставленные украинские чиновники считают, что крупномасштабное наступление «не является курсом Москвы из-за  ожесточённого сопротивления Украины и давления со стороны Запада».

Данилов выразил уверенность в том, что в краткосрочной перспективе «Россия будет стремиться активизировать кампанию по проведению кибератак, провокаций, дезинформации и экономического давления».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой обсудил «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.

Вместе с тем 30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, и там же она должна умереть.

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