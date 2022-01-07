Госсекретарь Блинкен обсудил с Кулебой возможный ответ США на «наращивание сил России»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы заверил его, что никаких решений об Украине в её отсутствие приниматься не будет. Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.

AP

«Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — говорится в сообщении Госдепа. Ранее Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией. Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве будет возглавлять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.