Госсекретарь Блинкен обсудил с Кулебой возможный ответ США на «наращивание сил России»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в преддверии переговоров Вашингтона и Москвы заверил его, что никаких решений об Украине в её отсутствие приниматься не будет. Они также обсудили «возможный ответ на наращивание сил России» у украинской границы.
Госсекретарь Блинкен обсудил с Кулебой возможный ответ США на «наращивание сил России»
  • AP

«Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — говорится в сообщении Госдепа.

Ранее Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.

Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве будет возглавлять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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