Госсекретарь Блинкен обсудил с Кулебой возможный ответ США на «наращивание сил России»
- AP
«Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России», — говорится в сообщении Госдепа.
Ранее Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.
Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве будет возглавлять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.