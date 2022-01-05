Делегацию США на переговорах с Россией в Женеве возглавит замгоссекретаря Шерман
- AFP
- © Mark Wilson/Getty Images/AFP
«Делегацию США возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман», — цитирует РИА Новости Прайса.
Он отметил, что между США и их союзниками в Европе есть консенсус по поводу мер против России в случае обострения ситуации на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Североатлантического альянса к содержательному разговору с Россией.