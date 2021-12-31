В Госдепе заявили о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией
- AP
Отмечается, что стороны обсудили предстоящие переговоры в рамках Совета Россия — НАТО, а также по теме стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном.
«Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», — приводит ТАСС заявление американского внешнеполитического ведомства.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.