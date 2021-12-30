Путин и Байден начали телефонный разговор

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали телефонный разговор по инициативе российской стороны.
Путин и Байден начали телефонный разговор
  • AFP
  • © MANDEL NGAN, MIKHAIL METZEL / AFP / SPUTNIK

Об этом сообщил представитель Белого дома.

«Телефонная беседа президента Байдена с президентом Путиным началась в 15:35 по времени Восточного побережья США», — цитирует его ТАСС.

Как сообщали в американской администрации, лидеры обсудят предстоящие в январе контакты делегаций по вопросам безопасности.

В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

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