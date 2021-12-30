Песков: Путин счёл необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин счёл необходимым телефонный разговор с лидером США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.
Песков: Путин счёл необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций
  • РИА Новости

«С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что «с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в ещё одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых».

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером 30 декабря.

По данным Белого дома, беседа назначена на 23:30 мск, она состоится по инициативе российской стороны.

Отмечается, что лидеры намерены обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить