Песков: Путин счёл необходимым телефонный разговор с Байденом перед началом консультаций

Президент России Владимир Путин счёл необходимым телефонный разговор с лидером США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

«С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что «с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в ещё одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых».

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится вечером 30 декабря.

По данным Белого дома, беседа назначена на 23:30 мск, она состоится по инициативе российской стороны.

Отмечается, что лидеры намерены обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.