Байден 30 декабря намерен поговорить по телефону с Путиным

Президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, намерен поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

Данную информацию подтвердили в Белом доме.

«Президент Джозеф Байден — младший проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией», — говорится в сообщении.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.