Байден 30 декабря намерен поговорить по телефону с Путиным

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Президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, намерен поговорить по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
Байден 30 декабря намерен поговорить по телефону с Путиным
  • © AP Photo / Patrick Semansky

Данную информацию подтвердили в Белом доме.

«Президент Джозеф Байден — младший проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией», — говорится в сообщении.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российско-американские консультации по гарантиям безопасности, как планируется, пройдут 10 января в Женеве.

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