Джен Псаки не согласилась с оценками Киева об отсутствии угрозы «наступления России»

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не согласилась с оценками Киева о том, что эскалации ситуации вокруг Украины ожидать не приходится. По её словам, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».
Джен Псаки не согласилась с оценками Киева об отсутствии угрозы «наступления России»
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Во время общения с Псаки журналист процитировал министра обороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что в настоящее время угрозы «наступления России» не существует, а также призвал «не сеять паники».

«Никто не может прочитать мысли президента Путина или российского руководства... Но мы видели, что есть ряд приготовлений, в том числе 100 тыс. военных на границе», — сказала Псаки.

Она отметила, что США продолжают видеть «агрессивные действия и приготовления» на границе с Украиной.

Как пишет РИА Новости, ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

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