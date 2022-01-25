Джен Псаки не согласилась с оценками Киева об отсутствии угрозы «наступления России»
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Во время общения с Псаки журналист процитировал министра обороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что в настоящее время угрозы «наступления России» не существует, а также призвал «не сеять паники».
«Никто не может прочитать мысли президента Путина или российского руководства... Но мы видели, что есть ряд приготовлений, в том числе 100 тыс. военных на границе», — сказала Псаки.
Она отметила, что США продолжают видеть «агрессивные действия и приготовления» на границе с Украиной.
Как пишет РИА Новости, ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.
Также глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.