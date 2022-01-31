Премьер Украины Шмыгаль не наблюдает формирование ударных группировок России на границе

Короткая ссылка
Киев не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Премьер Украины Шмыгаль не наблюдает формирование ударных группировок России на границе
  • © AP Photo / Andriy Andriyenko

«Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу», — цитирует ТАСС Шмыгаля, который выступал на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По его словам, «на сегодняшний день скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок».

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить