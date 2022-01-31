Премьер Украины Шмыгаль не наблюдает формирование ударных группировок России на границе

Киев не считает, что якобы скопление российских войск вблизи границы означает формирование там ударных группировок. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня очень высока угроза со стороны Российской Федерации в связи с накоплением войск. Но мы не преувеличиваем эту угрозу», — цитирует ТАСС Шмыгаля, который выступал на совместной пресс-конференции с замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

По его словам, «на сегодняшний день скопление российских войск на границе не означает формирование ударных группировок».

Ранее глава СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно.

Министр обороны Украины Алексей Резников также призвал не паниковать из-за «возможной эскалации на границе страны». По его словам, подтверждений этому нет.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.