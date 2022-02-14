Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев не видит предпосылок для «вторжения России»

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Киев не видит предпосылок для якобы «вторжения России на территорию Украины». Об этом заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев не видит предпосылок для «вторжения России»
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«Мы понимаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление России может происходить то ли 16-го, то ли 17-го числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — цитирует его ТАСС.

Помощник российского президента Юрий Ушаков ранее заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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