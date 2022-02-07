Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали «российскую угрозу»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» с целью своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «громогласного объявления победы».
Захарова объяснила, зачем США и Британия выдумали «российскую угрозу»
  • РИА Новости

Захарова отметила, что «время идёт, Россия на Украину не нападает».

«Расчёт заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе», — написала она в своём Telegram-канале. 

По мнению представителя МИД России, таким образом, у этих стран появилась возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, «шанс слить миллиарды на вооружение «неокрепших демократий». Также Захарова заявила, что для Запада это является способом возродить имидж «непобедимых» после провала в Афганистане.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада необходимо прекратить необоснованную антироссийскую истерию.

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