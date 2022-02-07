В МИД России призвали западные страны прекратить антироссийскую истерию

Короткая ссылка
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил, что странам Запада необходимо прекратить необоснованную антироссийскую истерию.
В МИД России призвали западные страны прекратить антироссийскую истерию
  • globallookpress.com

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», — сказал он. 

Также Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении России правовых гарантий безопасности в связи с накопленной в отношениях Москвы и Запада «критической массы» проблем приобрёл настолько неотложный характер, что отодвинул на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня.

Ранее в МИД России заявили, что странам Запада лучше задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия Соединённых Штатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить