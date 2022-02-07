В МИД России призвали западные страны прекратить антироссийскую истерию

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью РИА Новости заявил, что странам Запада необходимо прекратить необоснованную антироссийскую истерию.

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности… состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ничем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», — сказал он.

Также Ермаков заявил, что вопрос о предоставлении России правовых гарантий безопасности в связи с накопленной в отношениях Москвы и Запада «критической массы» проблем приобрёл настолько неотложный характер, что отодвинул на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня.

Ранее в МИД России заявили, что странам Запада лучше задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия Соединённых Штатов.