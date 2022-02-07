МИД: Россия не будет мириться с позицией стран Запада по ядерному оружию США в Европе

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что странам Запада лучше задуматься о реальной опасности размещения в Европе ядерного оружия Соединённых Штатов.

«Не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности... в... размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Ермакова, участие неядерных европейских стран в «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса «противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия».

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — заключил дипломат.

Ранее Ермаков заявил, что российская сторона предложила США вернуть американское ядерное оружие из стран НАТО на свою территорию.

До этого сообщалось, в Госдепартаменте США считают, что изменение Конституции Белоруссии может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России».