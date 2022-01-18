В Госдепе опасаются размещения в Белоруссии «ядерных сил России»

В Госдепартаменте США считают, что изменение Конституции Белоруссии может разрешить «размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России». Госдеп исходит из заявлений белорусского президента Александра Лукашенко на эту тему, подчеркнул высокопоставленный представитель американского ведомства во время телефонного брифинга.

«Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению неназванного сотрудника Госдепа, предлагаемые изменения в Конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».

«Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко начал в ноябре. Он говорил об этом», — заявили в ведомстве.

В ноябре 2021 года Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить ядерное оружие России на своей территории в случае поставок альянсом НАТО ядерного вооружения в Польшу.