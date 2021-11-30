Лукашенко высказался об условии размещения ядерного оружия в Белоруссии

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Белоруссия готова разместить ядерное оружие России на своей территории в случае поставок альянса НАТО ядерного вооружения в Польшу. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
Лукашенко высказался об условии размещения ядерного оружия в Белоруссии
  • AP

«(В таком случае. — RT) я предложу (президенту России Владимиру. — RT) Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию», — заявил Лукашенко.

По его словам, на территории Белоруссии «к этому готовы».

«Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко рассказал о планах Соединённых Штатов руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

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