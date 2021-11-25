Лукашенко заявил о планах США руками Польши, Украины и Прибалтики развязать войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты руками Польши, Украины и Прибалтики хотят развязать войну, используя тему мигрантов на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня, вы видите, монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего — доминировать. Вот по большому счёту к чему всё это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — сказал Лукашенко.

По его словам, для развязывания войны они готовы воспользоваться миграционным кризисом.

«Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе. Также он предложил генсеку НАТО повысить готовность сил альянса на восточном фланге.