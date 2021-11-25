В Польше выразили опасения в связи с возможной эскалацией насилия на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что опасается возможного открытия огня и эскалации насилия на белорусско-польской границе.

«Мы воспринимаем эту ситуацию (миграционный кризис. — RT), как провокации, которые по нашим опасениям могут привести даже к эскалации насилия через открытие огня с белорусской стороны — мигрантами или белорусскими силами», — цитирует РИА Новости Дуду.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что страна готова созвать Совет НАТО при необходимости.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил его внимание на применение Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что в Москве призвали Варшаву прекратить внеправовые силовые действия в отношении беженцев на границе с Белоруссией и тщательно расследовать такие инциденты.