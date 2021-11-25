В Польше заявили о готовности созвать Совет НАТО при необходимости

Польша готова использовать 4-ю статью договора НАТО при необходимости, однако на данный момент в республике удовлетворены консультациями с партнёрами по Североатлантическому альянсу и их поддержкой, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Если говорить о 4-й статье, то, как мы и заявляли много раз, когда будет необходимость её использовать, мы будем её использовать», — приводит его слова ТАСС.

Польский дипломат отметил, что на данный момент самое главное — это дать сигнал союзникам о единстве и потенциальном твёрдом ответе со стороны коллективного Запада в адрес восточных партнёров в политическом и экономическом поле, для того чтобы «отвадить их от дальнейших агрессивных шагов».

«Мы над этим сейчас работаем», — сказал Пшидач.

4-я статья договора НАТО предусматривает возможность созыва совета Североатлантического альянса в случае, если одна из стран блока видит угрозу безопасности для государства.

В Польше ранее сообщили о проведении консультаций с представителями Латвии и Литвы о возможности созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.