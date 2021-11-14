В Польше намерены созвать Совет НАТО из-за миграционного кризиса

В Польше обсуждают с представителями Латвии и Литвы возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы обсуждаем с Латвией и в особенности с Литвой, не запустить ли ст. 4 НАТО», — сказал он в интервью агентству РАР.

Соответствующая статья предусматривает возможность созыва совета в случае, если одна из стран альянса видит угрозу безопасности для государства.

«Это решение, которое предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе... когда поставлены под угрозу: территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств», — пояснил польский премьер.

Он отметил, что необходимость только возрастает, так как публичных выражений озабоченности уже недостаточно для разрешения ситуации.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

По данным МВД Польши, на границе с Белоруссией находятся примерно 12 тыс. польских военных и 4 тыс. пограничников.