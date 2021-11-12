Макей: Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, отвечая на вопрос RT, заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.
Макей: Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами
  • РИА Новости

Макей заявил, что со стороны Польши на границе слышатся «выстрелы в сторону соседнего государства», а также «лязг гусениц» и «шум вертолётных пропеллеров».

«Польша, на мой личный взгляд, является абсолютно ксенофобной страной по отношению к мигрантам и в первую очередь — к мигрантам из мусульманских стран. То, что сегодня происходит, является свидетельством того, что Польша и другие некоторые балтийские государства нарушают все мыслимые и немыслимые принципы международного права, да и нормы моральные», — сказал он.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия не ведёт «гибридную войну» против Евросоюза на белорусско-польской границе.

9 ноября председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на границе Белоруссии и Польши.

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