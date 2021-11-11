В Минске отвергли обвинения Запада в ведении «гибридной войны» с ЕС
- globallookpress.com
Он отметил, что такая ситуация на границе сложилась из-за бездумной политики ЕС, связанной с разрушением государственности в ряде стран и заявлениями союза о готовности принять беженцев.
«Сегодня они радикально поменяли эту политику, пытаясь наказать таким образом Беларусь... Помилуйте, какая гибридная война? Беларусь против полумиллиардного населения ЕС? Ни о какой войне здесь с нашей стороны речи нет и быть не может», — сказал он в интервью РИА Новости.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США выступают категорически против использования Белоруссией миграции как оружия.