В Минске отвергли обвинения Запада в ведении «гибридной войны» с ЕС

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Белоруссия не ведёт «гибридную войну» против Евросоюза на белорусской-польской границе, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
В Минске отвергли обвинения Запада в ведении «гибридной войны» с ЕС
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Он отметил, что такая ситуация на границе сложилась из-за бездумной политики ЕС, связанной с разрушением государственности в ряде стран и заявлениями союза о готовности принять беженцев.

«Сегодня они радикально поменяли эту политику, пытаясь наказать таким образом Беларусь... Помилуйте, какая гибридная война? Беларусь против полумиллиардного населения ЕС? Ни о какой войне здесь с нашей стороны речи нет и быть не может», — сказал он в интервью РИА Новости.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США выступают категорически против использования Белоруссией миграции как оружия.

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