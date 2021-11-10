Блинкен: США против использования Белоруссией миграции как оружия

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают категорически против использования Белоруссией миграции как оружия.

«Саму мысль, что Белоруссия может использовать миграцию как оружие, мы находим заслуживающей категорических возражений», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он отказался говорить, будут ли США вводить санкции против Минска по миграции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.