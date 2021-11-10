Блинкен: США против использования Белоруссией миграции как оружия

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают категорически против использования Белоруссией миграции как оружия.
Блинкен: США против использования Белоруссией миграции как оружия
  • AP
  • © Leonid Shcheglov/BelTA

«Саму мысль, что Белоруссия может использовать миграцию как оружие, мы находим заслуживающей категорических возражений», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он отказался говорить, будут ли США вводить санкции против Минска по миграции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.

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