ЕК рассматривает санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом заявила, что Евросоюз изучает возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Белоруссию.
ЕК рассматривает санкции против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Белоруссию
  • Reuters

«Мы рассматриваем возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют перемещению людей через Минск и затем к границе Белоруссии и Евросоюза», — приводит РИА Новости её слова.

Также она заявила, что Евросоюз расширит санкции в отношении Белоруссии в начале следующей недели, а США введут ограничительные меры в начале декабря.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза 15 ноября обсудят расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.

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