Главы МИД ЕС 15 ноября обсудят новые санкции против Белоруссии

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Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 15 ноября расширение санкций против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами.
Главы МИД ЕС 15 ноября обсудят новые санкции против Белоруссии
  • Reuters

Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе.

«В понедельник министры иностранных дел проведут очередную ежемесячную встречу. Запланировано расширить санкции против Белоруссии. Это будет темой обсуждений», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, в списки санкций могут попасть не только физические лица и фирмы из Белоруссии, но и лица, и предприятия в третьих странах.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен усилить санкционное давление на Белоруссию в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

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