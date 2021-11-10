Глава Евросовета заявил о необходимости усилить санкционное давление на Белоруссию
- AP
«Важно принять очень конкретные и эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима, мы уже принимали меры против него», — цитирует РИА Новости Мишеля.
Он подчеркнул, что ЕС должен усилить уровень санкционного давления.
Ранее появилась информация о том, что Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе.