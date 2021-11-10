Глава Евросовета заявил о необходимости усилить санкционное давление на Белоруссию

Короткая ссылка
Евросоюз должен усилить санкционное давление на Белоруссию в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Такое мнение выразил глава Евросовета Шарль Мишель.
Глава Евросовета заявил о необходимости усилить санкционное давление на Белоруссию
  • AP

«Важно принять очень конкретные и эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима, мы уже принимали меры против него», — цитирует РИА Новости Мишеля.

Он подчеркнул, что ЕС должен усилить уровень санкционного давления.

Ранее появилась информация о том, что Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить