Politico: ЕС готовит новые санкции против Белоруссии для решения миграционного кризиса

Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о введении новых санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается, новые санкции могут быть одобрены уже в понедельник, 15 ноября, во время встречи глав МИД стран ЕС.

По данным издания, «ЕС стремится оказать давление на авиакомпании и должностных лиц, помогающих перевозить нелегальных мигрантов из родных стран к границам Евросоюза».

К тому же уточняется, что во время встречи 27 послов ЕС в качестве правового основания для введения санкций в отношении Белоруссии может может быть добавлена категория «human trafficking».

Как пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС, пакет санкций содержит два раздела: один посвящён людям и группам, ответственным за содействие миграции, а второй направлен против тех, кто несёт ответственность за нарушение прав человека в Белоруссии.

Кроме того, добавляется, что санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании «Белавиа». При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские авиакомпании «Аэрофлот», UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.

Ранее врио главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Евросоюзе готовы к ужесточению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с увеличением потока мигрантов к границе с Польшей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.