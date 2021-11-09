Польша предложит усилить санкции ЕС против Белоруссии
- Reuters
- © MON/Handout
Его слова приводит Польское агентство печати.
Глава польского правительства также рассказал, что представители Польши убеждают коллег в ЕС ввести санкции в отношении компаний, доставляющих в Белоруссию мигрантов.
Ранее Моравецкий, комментируя ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, заявил, что безопасность польской границы подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.
Минобороны Белоруссии сообщило, что вызвало военного атташе при посольстве Польши в Минске в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.