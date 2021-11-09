Польша предложит усилить санкции ЕС против Белоруссии

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.
Польша предложит усилить санкции ЕС против Белоруссии
  • Reuters
  • © MON/Handout

Его слова приводит Польское агентство печати.

Глава польского правительства также рассказал, что представители Польши убеждают коллег в ЕС ввести санкции в отношении компаний, доставляющих в Белоруссию мигрантов.

Ранее Моравецкий, комментируя ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, заявил, что безопасность польской границы подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.

Минобороны Белоруссии сообщило, что вызвало военного атташе при посольстве Польши в Минске в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить