Польша предложит усилить санкции ЕС против Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.

Его слова приводит Польское агентство печати.

Глава польского правительства также рассказал, что представители Польши убеждают коллег в ЕС ввести санкции в отношении компаний, доставляющих в Белоруссию мигрантов.

Ранее Моравецкий, комментируя ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, заявил, что безопасность польской границы подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.

Минобороны Белоруссии сообщило, что вызвало военного атташе при посольстве Польши в Минске в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.