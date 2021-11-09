Премьер Польши заявил, что безопасность границы подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что безопасность границы страны подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.
Премьер Польши заявил, что безопасность границы подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет
  • Reuters

Об этом он сказал на внеочередном заседании сейма Польши. Его слова опубликовало «Польское агентство печати».

По его словам, безопасность восточной границы Польши «нарушается очень жёстким образом».

«Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жёстко атакуется», — заявил Моравецкий.

Как передаёт РИА Новости, премьер Польши также заявил, что ситуация с беженцами является «атакой, которая носит характер войны нового типа», в которой мигранты используются в качестве «живого щита».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу. 

Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

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