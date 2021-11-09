Военного атташе Польши вызвали в Минобороны Белоруссии

Короткая ссылка
Военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Министерство обороны Белоруссии в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.
Военного атташе Польши вызвали в Минобороны Белоруссии
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии. 

Отмечается, что до представителя Польши была «доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений» со стороны Варшавы в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

В Минске отметили, что для предъявления подобных серьёзных претензий нужны веские доказательства, без которых обвинения расцениваются в качестве провокации в отношении белорусских Вооружённых сил.

Также в Минобороны заявили об обеспокоенности увеличением численности польских военнослужащих у границ Белоруссии и отсутствием объективной аргументации их нахождения.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить