Военного атташе Польши вызвали в Минобороны Белоруссии
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что до представителя Польши была «доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений» со стороны Варшавы в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе.
В Минске отметили, что для предъявления подобных серьёзных претензий нужны веские доказательства, без которых обвинения расцениваются в качестве провокации в отношении белорусских Вооружённых сил.
Также в Минобороны заявили об обеспокоенности увеличением численности польских военнослужащих у границ Белоруссии и отсутствием объективной аргументации их нахождения.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.