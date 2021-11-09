Военного атташе Польши вызвали в Минобороны Белоруссии

Военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Министерство обороны Белоруссии в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что до представителя Польши была «доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений» со стороны Варшавы в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе.

В Минске отметили, что для предъявления подобных серьёзных претензий нужны веские доказательства, без которых обвинения расцениваются в качестве провокации в отношении белорусских Вооружённых сил.

Также в Минобороны заявили об обеспокоенности увеличением численности польских военнослужащих у границ Белоруссии и отсутствием объективной аргументации их нахождения.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.