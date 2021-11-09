Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой

Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.

«Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», — сообщили в Кремле.

Стороны условились продолжать контакты.

Также президенты затронули вопросы двустороннего сотрудничества с учётом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

«Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества», — отметили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация со скоплением беженцев на границе Белоруссии и Польши не приведёт к угрозе безопасности России.

Он отметил, что по этому вопросу Москва и Минск находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецслужб.