Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой

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Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на границах Белоруссии с Польшей и Литвой
  • AP

«Президенты обменялись также мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», — сообщили в Кремле.

Стороны условились продолжать контакты.

Также президенты затронули вопросы двустороннего сотрудничества с учётом итогов прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

«Подтверждён настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в духе партнёрства и союзничества», — отметили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация со скоплением беженцев на границе Белоруссии и Польши не приведёт к угрозе безопасности России.

Он отметил, что по этому вопросу Москва и Минск находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецслужб.

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