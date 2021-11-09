В Кремле рассчитывают, что ситуация на границе Польши не станет угрозой для России

В Кремле выразили надежду, что ситуация со скоплением беженцев на границе Белоруссии и Польши не приведёт к угрозе безопасности России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы видим, что ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что никоим образом это не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности», — сказал он.

Песков добавил, что по этому вопросу Москва и Минск находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецслужб.

«Поэтому, конечно, обмен информацией идёт», — добавил представитель Кремля.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу. Польская погранслужба зафиксировала 309 попыток нарушения границы.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

9 ноября Белоруссия предостерегла Польшу от «использования любых провокаций» против Минска на фоне скопления беженцев.