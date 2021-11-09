Польша 8 ноября зафиксировала 309 попыток нарушения своей границы

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Польская погранслужба зафиксировала в понедельник, 8 ноября, 309 попыток незаконного пересечения мигрантами границы Польши с Белоруссией. Задержаны 17 человек.
Польша 8 ноября зафиксировала 309 попыток нарушения своей границы
  • Reuters

«Вчера мы зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Задержаны 17 человек (в основном граждане Ирака). Выдано 85 решений о выезде с территории Республики Польша. За пособничество арестовано шесть человек (два гражданина Украины, один гражданин Узбекистана, один гражданин Сирии, один гражданин ФРГ). Остальные попытки предотвращены», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией, около которого находится лагерь беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

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