Премьер и министр обороны Польши посетили пропускной пункт на границе с Белоруссией

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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак посетили пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией. В настоящее время около него находится лагерь беженцев.
Премьер и министр обороны Польши посетили пропускной пункт на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Сегодня премьер-министр Моравецкий и министр Блащак встретились в «Кузнице»... с представителями погранслужбы, полицейскими и военными, которые совместно обеспечивают безопасность Польши на границе с Белоруссией», — написало польское Минобороны в Twitter.

Ранее стало известно, что МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией.

В Европарламенте также призвали ужесточить санкции против Белоруссии из-за усугубления миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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