МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией

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МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.
МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией
  • AP

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее кабмин Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах.

Также глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Наплыв беженцев, пытающихся попасть на территорию ЕС, произошёл 8 ноября.

В Госпогранкомитете Белоруссии отмечали, что принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения провокаций в районе пребывания мигрантов.

RT ведёт трансляцию из лагеря мигрантов на границе Белоруссии и Польши

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