МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией
- AP
«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее кабмин Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах.
Также глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Наплыв беженцев, пытающихся попасть на территорию ЕС, произошёл 8 ноября.
В Госпогранкомитете Белоруссии отмечали, что принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения провокаций в районе пребывания мигрантов.
RT ведёт трансляцию из лагеря мигрантов на границе Белоруссии и Польши