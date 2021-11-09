МИД Польши призвал ввести новые санкции из-за ситуации на границе с Белоруссией

МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее кабмин Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах.

Также глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Наплыв беженцев, пытающихся попасть на территорию ЕС, произошёл 8 ноября.

В Госпогранкомитете Белоруссии отмечали, что принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения провокаций в районе пребывания мигрантов.

RT ведёт трансляцию из лагеря мигрантов на границе Белоруссии и Польши