Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией
- AP
«Решение принято с учётом обострения ситуации в районе границы, передаём его на утверждение парламента», — цитирует ТАСС Шимоните.
Как сообщалось ранее, из-за ситуации с мигрантами на польской границе Польша закрывает пункт пропуска «Кузница».
По оценкам Варшавы, у границ Польши находятся 3—4 тыс. мигрантов.
Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории.
Подробнее — в материале RT.