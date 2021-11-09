Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией

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Кабмин Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Об этом заявила литовский премьер Ингрида Шимоните.
Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией
  • AP

«Решение принято с учётом обострения ситуации в районе границы, передаём его на утверждение парламента», — цитирует ТАСС Шимоните.

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с мигрантами на польской границе Польша закрывает пункт пропуска «Кузница».

По оценкам Варшавы, у границ Польши находятся 3—4 тыс. мигрантов.

Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. 

Подробнее — в материале RT.

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