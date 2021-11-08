Польша закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией

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Польша закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявили в Пограничной страже страны.
Польша закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией
  • Reuters

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября, с 07:00 (09:00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», — приводит сообщение РИА Новости.

Путешественникам рекомендовано направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

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