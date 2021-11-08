Погранкомитет Белоруссии: силовики Польши задействовали авиацию для давления на мигрантов

Польские силовики задействовали авиацию на границе с Белоруссией для «оказания психологического давления» на собравшихся там мигрантов, заявил белорусский пограничный комитет.

Как заявили в ведомстве, беженцы пытались донести польской стороне, что они «покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности».

«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В комитете также отметили, что в ответ на это часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра и с главами отдельных служб из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.