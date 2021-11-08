Погранкомитет Белоруссии: силовики Польши задействовали авиацию для давления на мигрантов
- Reuters
Как заявили в ведомстве, беженцы пытались донести польской стороне, что они «покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности».
«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — говорится в сообщении.
В комитете также отметили, что в ответ на это часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».
Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра и с главами отдельных служб из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.