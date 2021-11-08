В Белоруссии назвали число собравшихся мигрантов на границе Польши

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В пограничном комитете Белоруссии назвали число нелегальных мигрантов, собравшихся на белорусско-польской границе.
В Белоруссии назвали число собравшихся мигрантов на границе Польши
  • Reuters

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что, по словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в провоцировании миграционного кризиса.

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