В Белоруссии назвали число собравшихся мигрантов на границе Польши

В пограничном комитете Белоруссии назвали число нелегальных мигрантов, собравшихся на белорусско-польской границе.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что, по словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты.

Ранее покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

8 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил боевую готовность сил территориальной обороны из-за мигрантов на границе страны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в провоцировании миграционного кризиса.