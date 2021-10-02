Лукашенко ответил на обвинения Запада в адрес Минска о миграционном кризисе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.

В беседе с корреспондентом CNN он напомнил, что власти Белоруссии уже приглашали на границу республики западные телеканалы, чтобы журналисты ознакомились с проблемой мигрантов.

«Мы их (беженцев. — RT) просим: вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте хоть в Беларуси. «Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждём». Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция», — приводит слова государственного лидера «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко напомнил, что при пересечении Средиземного моря гибнут сотни людей в попытках достичь Евросоюза и ещё тысячи всё-таки попадают в страны ЕС.

«Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут, они идут к вам, потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали?» — задаётся вопросом президент республики.

Он также напомнил, как в США публично созвали афганцев и попросили страны бывшего СССР, чтобы они разрешили им там остановиться.

«Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, который вы разорили? Почему? Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться в Беларуси, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский президент назвал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии «гуманитарной катастрофой».

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск предлагает Брюсселю провести консультации по миграционной проблеме, однако Евросоюз от этого отказывается.