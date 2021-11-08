В Польше заявили о скоплении 3—4 тысяч мигрантов у границ страны

По оценкам Варшавы, у границ Польши находятся 3—4 тысячи мигрантов, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

«В настоящее время у польских границ находятся 3—4 тыс. человек, в то же время на территории Белоруссии их больше 10 тыс. — готовых пересечь польскую границу», — сказал он по итогам совещания с участием президента Анджея Дуды. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».